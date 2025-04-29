عمار النعيمي يفتتح معرض عجمان للاستثمار العقاري

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اليوم فعاليات النسخة الثالثة من معرض عجمان للاستثمار العقاري الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتستمر فعالياته حتى الأول من مايو المقبل.

يشارك في المعرض أبرز شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية، بالإضافة إلى أكبر المصارف والبنوك الوطنية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار و الخبراء والمختصين في المجال العقاري.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، جعل الإمارة مركزاً إقتصادياً واستثمارياً تنافسياً بفضل رؤيته المستقبلية الطموحة وقناعته الراسخة بضرورة توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم المستثمرين وتعزز ثقتهم بالاستثمار في الإمارة، خصوصا في ظل الاداء الإيجابي للاقتصاد والنمو المستدام في شتى القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وأضاف سموه أن معرض عجمان للاستثمار العقاري بات واحداً من أهم المعارض العقارية في المنطقة لما يوفره من فرص استثمارية واعدة تلبي متطلبات المستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بمجال العقارات، مؤكداً أن عجمان شهدت تطوراً ملموساً على مستوى جودة البنية التحتية، ونجحت في ترسيخ مكانتها واحدة من أفضل الوجهات للعيش والعمل والخيار الأمثل لرواد الأعمال و المستثمرين.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إنه ضمن رؤية عجمان 2030، نحرص ‏دائماً على أن تهدف كل مبادراتنا ومشاريعنا لخدمة الناس وأن تكون عجمان إمارة جاذبة لرجال ‏الأعمال والمستثمرين، وأن يحصل المقيم في الإمارة على كل ‏مقومات الحياة الكريمة من مسكن مناسب، شوارع وبنية تحتية بجودة عالية، مرافق رياضية ‏وترفيهية، مدارس وجامعات، ومستشفيات وعيادات بخيارات متنوعة ومختلفة.‏

وأكد سموه أن الارتفاع الكبير في عدد العقود الإيجارية بالإمارة يعكس الرغبة الكبيرة في أن ‏تكون عجمان موطنا ومستقرا لعدد كبير من الأسر وقال: " نرحب بالجميع، ونؤكد أن الفرص‏ موجودة دائما في إمارة عجمان، وحكومة الإمارة مستمرة في تحسين جودة حياة ‏المواطنين والمقيمين لأعلى المستويات".

حضر الافتتاح، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.

ومن جانبه، قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن معرض عجمان للاستثمار العقاري نجح في تعزيز استقطاب المستثمرين وساهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على العقارات، ما أدى إلى ارتفاع نشاط ومعدلات نمو السوق العقاري في مختلف مناطق الإمارة، مؤكداً أن عجمان تمكنت بفضل رؤية القيادة الرشيدة من بلوغ الريادة في العديد من المجالات وأصبحت إمارة عصرية تتمتع بمنظومة خدمية مبتكرة ومتكاملة وتقدم خيارات استثمارية متنوعة مع التركيز على جودة الحياة ورفاهية السكان.

بدوره أوضح المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن معرض عجمان للاستثمار العقاري في نسخته الثالثة يتضمن جلسات حوارية ثرية يقدمها نخبة من الخبراء والاخصائيين العقاريين حول الاستثمار الناجح في مشاريع التطوير العقاري واستراتيجيات تنمية المحفظة العقارية ومنظومة الخدمات الذكية، إضافة إلى مناقشة مستقبل التكنولوجيا العقارية، وإدارة المرافق كعنصر استراتيجي، وأهمية الذكاء الاصطناعي العقاري وغيرها من الجلسات الحوارية في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، داعياً المهتمين إلى زيارة المعرض والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية الواعدة بالإمارة.