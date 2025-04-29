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ذياب بن محمد بن زايد يستقبل الحاكمة العامة لأستراليا في واحة الكرامة

ذياب بن محمد بن زايد يستقبل الحاكمة العامة لأستراليا في واحة الكرامة
29 ابريل 2025 16:36

استقبل سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، في واحة الكرامة، فخامة سام موستين، الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا، ضمن زيارتها الرسمية للدولة حالياً.
واستعرضت فخامة الحاكمة العامة لأستراليا، يرافقها سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حرس الشرف الذي اصطفَّ لتحيتها، ثمَّ وضعت إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.

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واستمعت فخامتها إلى شرحٍ عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.
وأشاد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، بمسيرة العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا في المجالات كافة بدعم وتوجيهات قيادتَي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.
وأشار سموّه إلى أنَّ «واحة الكرامة» تجسِّد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها الذين قدَّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن وترابه الطاهر، إضافةً إلى أنها رمز لشِيَم البطولة والشجاعة والبذل التي تتمسَّك بها الأجيال الإماراتية بفخر واعتزاز.
وفي ختام الجولة، سجَّلت فخامة الحاكمة العامة لأستراليا كلمةً في سجِّل الزوّار عبَّرت فيها عن تقديرها لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وام
واحة الكرامة
ذياب بن محمد بن زايد
أستراليا
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