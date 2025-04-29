الثلاثاء 29 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يستقبل الرئيس المالي لشركة "أوبن ايه آي"

خالد بن محمد بن زايد يستقبل الرئيس المالي لشركة "أوبن إيه آي"
29 ابريل 2025 17:03

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، سارة فراير، الرئيس المالي لشركة "أوبن إيه آي" (OpenAI)، المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة "أوبن إيه آي" وجهودها على المستوى العالمي في مجال تطوير حلول وتقنيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الابتكار واستشراف المستقبل في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والعلمية، من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات الرائدة في هذا المجال الحيوي الذي يشهد تطورات متسارعة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في الاجتماع الـ18 للجنة تنظيم النقل الجوي التابعة لـ«الإيكاو» في مونتريال
الإمارات تتصدر الخليج في تمثيل النساء بمجالس الإدارة

وتناول اللقاء أيضاً استعراض الخطط والرؤى الوطنية في مجال دمج حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، إسهاماً في تعزيز مكانة الدولة والإمارة كمركز عالمي رائد للابتكار التكنولوجي، ودعماً لجهود بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على التقنيات الحديثة.

حضر اللقاء.. معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
شركة أوبن ايه آي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
مقر وزارة المالية
اقتصاد
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
اليوم 17:37
اجتماع تنسيقي لاتحاد الكرة مع مسؤولي جماهير الشارقة وشباب الأهلي
الرياضة
اجتماع تنسيقي لاتحاد الكرة مع مسؤولي جماهير الشارقة وشباب الأهلي
اليوم 17:30
«أدب الرعب».. كيف نصنع الشجاعة من الخوف في قصص الأطفال؟
التعليم والمعرفة
«أدب الرعب».. كيف نصنع الشجاعة من الخوف في قصص الأطفال؟
اليوم 17:26
الإمارات الأولى خليجياً في تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات
اقتصاد
الإمارات الأولى خليجياً في تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات
اليوم 17:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©