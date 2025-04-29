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حمدان بن محمد يزور معرض سوق السفر العربي

حمدان بن محمد يزور معرض سوق السفر العربي
29 ابريل 2025 18:49

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، معرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال زيارتي لمعرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، اطلعت على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الحدث الذي يستقطب في دورته الحالية 2800 عارض من 161 دولة».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل الإمارات لعب دور ريادي في مد جسور التواصل بين الأسواق العالمية، وبناء الشراكات وتشكيل مستقبل السفر والسياحة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معرض سوق السفر العربي
ولي عهد دبي
حمدان بن محمد
مركز دبي التجاري العالمي
دبي
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