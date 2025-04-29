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إنجاز مشروع لحماية الشعاب المرجانية بأبوظبي

إنجاز مشروع لحماية الشعاب المرجانية بأبوظبي
30 ابريل 2025 01:11

أبوظبي (وام)

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استكملت مجموعة «موانئ أبوظبي» مشروعاً للحفاظ على الشعاب المرجانية، امتد على مدار ثلاثة أعوام، وتم إنجازه بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي.
ونظراً لكون الشعاب المرجانية، تمثل إحدى أكثر الموائل البحرية تنوعاً وثراءً في الإمارات، تعهدت المجموعة بضمان حمايتها وإعادة توطينها بشكل آمن، بما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية الفريدة في أبوظبي وضمان استدامتها.
وأعلنت المجموعة بهذه المناسبة، إصدار تقرير بعنوان «نقل وإعادة توطين الشعاب المرجانية في الخليج العربي»؛ وذلك في إطار التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، وتبني أنشطة وعمليات صديقة للبيئة.

الشعاب المرجانية
الشعب المرجانية
الشعاب المرجانية بإمارة أبوظبي
موانئ أبوظبي
أبوظبي
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البيئة البحرية
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