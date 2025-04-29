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انطلاق أسبوع المهارات الحكومية بالفجيرة

انطلاق أسبوع المهارات الحكومية بالفجيرة
30 ابريل 2025 01:09

الفجيرة (وام)

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انطلق أسبوع المهارات الحكومية بالفجيرة، أمس، بمشاركة واسعة من موظفي حكومة الفجيرة، ضمن أجندة برنامج الفجيرة للتميز الحكومي والذي يستمر لمدة 4 أيام؛ بهدف رفع كفاءة الموظفين في التعامل مع السياسات العامة والحوكمة المؤسسية وممارسات المواطنة الرقمية المسؤولة.
ويتضمن أسبوع المهارات الذي يقام في مقر برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، عدة برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة ترتكز على الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة واستشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي والابتكار الحكومي.
ويشكل هذا الأسبوع منصة استثنائية لتعزيز المهارات القيادية والتقنية والابتكارية، إلى جانب استكشاف أفضل الممارسات العملية وتطبيقها في السياق الحكومي المحلية.

الفجيرة
الإمارات
حكومة الفجيرة
التميز الحكومي
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