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علوم الدار

«أكاديمية الشارقة للفلك» تنظم فعالية «نحو سماء خالية من التلوث الضوئي»

«أكاديمية الشارقة للفلك» تنظم فعالية «نحو سماء خالية من التلوث الضوئي»
30 ابريل 2025 01:09

الشارقة (وام)

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نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التابعة لجامعة الشارقة، فعالية بعنوان «نحو سماء خالية من التلوث الضوئي»، وذلك في إطار مشاركتها في الأسبوع الدولي للسماء المظلمة 2025، الذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية حماية السماء الليلية من آثار التلوث الضوئي.
وأكدت فاطمة الخاطري، مدير قبة الشارقة الفلكية في كلمة لها أن الفعالية تسعى إلى توعية المجتمع بأهمية الإضاءة المستدامة ودورها في الحد من التلوث الضوئي لما له من تأثيرات على البيئة والرصد الفلكي وصحة الإنسان.
تضمن برنامج الفعالية سلسلة من الأنشطة العلمية والورش التفاعلية، من بينها محاضرة حول التلوث الضوئي وآثاره قدمها عمار عيسى، مدير إدارة المراصد الفلكية، إلى جانب ورش تدريبية.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من المهتمين في مجالات الفلك والبيئة، وأسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي.

الإمارات
الشارقة
أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك
جامعة الشارقة
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