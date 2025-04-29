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علوم الدار

«التنمية الأسرية» تنظم مجلس شعراء الظفرة لكبار المواطنين في مدينة زايد

مجلس الشعراء في نادي بركة الدار (من المصدر)
30 ابريل 2025 01:09

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية جلسة شعراء الظفرة، ضمن المنتدى الاجتماعي لنادي بركة الدار الاجتماعي، بمركز مدينة زايد المجتمعي في منطقة الظفرة، وسط حضور كبير من كبار المواطنين وأهالي المنطقة. تضمن اللقاء مجلساً شعرياً أداره راشد محمد المزروعي، بمشاركة الشاعر علي بن سالم الهاملي والشاعر عبيد بن قذلان، وتم خلاله، استعراض باقة متنوعة من القصائد الوطنية والتراثية التي اشتهرت بين أهالي المنطقة، وسط تفاعل كبير من الحضور.  يأتي تنظيم المجلس الشعري، الذي شارك فيه أكثر من 34 مشاركاً من كبار المواطنين والأهالي، في إطار رؤية ورسالة مؤسسة التنمية الأسرية الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك، من خلال الإسهام الحضاري في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة.
تهدف الجلسة إلى تعزيز المشاركة الفعالة لكبار المواطنين بالمنطقة، وتوفير جودة حياة ذات فائدة سعيدة وآمنة ومستقرة لهم، من خلال مجلس شعراء الظفرة، كما تهدف أيضاً إلى تبادل المعارف والموروث الشعري والثقافي مع كبار المواطنين والشباب في فعالية مجتمعية مرتبطة بالهوية والتراث. 
وأوضحت سلامة سالم المنصوري، مسؤولة نادي بركة الدار الاجتماعي بمركز مدينة زايد المجتمعي، أن المجلس الشعري شهد إقبالاً كبيراً من كبار المواطنين وأهالي منطقة الظفرة، والذي أقيم ضمن فعاليات نادي بركة الدار وتضمن عدد من المحاور الرئيسية، أهمها تعزيز الهوية الوطنية، من خلال القصائد التي تتغنى بالوطن، وكذلك تناول سيرة شعراء الظفرة المشاركين، واستعراض رحلة البداية إلى الوصول لتمثيل الظفرة في المحافل المختلفة.

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