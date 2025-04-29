الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند الساعة 02:36 والجزر الأول عند الساعة 08:54 والجزر الثاني عند الساعة 20:14 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 29 30 10

دبي 44 31 35 10

الشارقة 42 22 35 10

عجمان 41 25 40 10

أم القيوين 42 22 40 15

رأس الخيمة 42 25 35 10

الفجيرة 41 29 50 10

العـين 43 31 20 10

ليوا 44 26 20 15

الرويس 43 26 20 20

السلع 44 27 30 15

دلـمـا 41 28 75 20

طنب الكبرى-الصغرى 38 30 60 20

أبو موسى 37 28 65 15