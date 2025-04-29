سفارة سيراليون بالدولة تحتفل باليوم الوطني

أبوظبي (وام)

حضرت مها بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، حفل الاستقبال الذي أقامه رشيد سيساي، سفير جمهورية سيراليون لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق الإنتركونتيننتال أبوظبي، سالم الجابري، نائب مدير إدارة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأشاد سفير جمهورية سيراليون بقوة العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات والتي تأسست في عام 1982، وتمضي بخطي متسارعة نحو مستقبل أفضل؛ خدمة لتطلعات الشعبين الصديقين.