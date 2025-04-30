ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الأربعاء.



وأوضح "المركز" عبرحسابه على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest temperature recorded over the country today morning is 19.5°C in Raknah (Al Ain) at 05:15 UAE Local time. pic.twitter.com/3xYqKojtdR

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 30, 2025