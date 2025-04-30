الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
30 ابريل 2025 09:12

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح "المركز" عبرحسابه على منصة "إكس" أن أقل  درجة  حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم  19.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest temperature recorded over the country today morning is 19.5°C in Raknah (Al Ain) at 05:15 UAE Local time. pic.twitter.com/3xYqKojtdR

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطقس
الأرصاد
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
«طبيب عناية» يواصل إثارة الجدل حول مارادونا!
الرياضة
«طبيب عناية» يواصل إثارة الجدل حول مارادونا!
اليوم 11:26
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
علوم الدار
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اليوم 11:14
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين راشد عبدالله العوبد مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين راشد عبدالله العوبد مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام
اليوم 11:08
"بيئة أبوظبي" تسترد أكثر من 2,000 طن من القناني القابلة لإعادة التدوير منذ إطلاق نظام استرداد القناني
علوم الدار
"بيئة أبوظبي" تسترد أكثر من 2,000 طن من القناني القابلة لإعادة التدوير منذ إطلاق نظام استرداد القناني
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©