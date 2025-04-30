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علوم الدار

فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المهني المعتمد لتنمية الطفولة

فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المهني المعتمد لتنمية الطفولة
30 ابريل 2025 12:32

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المهني المعتمد لتنمية الطفولة، وذلك حتى 10 مايو المقبل.


ويحظى البرنامج المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، بإقبال متزايد للعام الثالث على التوالي، حيث استقبل خلال العامين الماضيين أكثر من 13 ألف طلب تسجيل، قُبل منها نحو 200 متقدم فقط، بنسبة تقارب 1.5%، بعد سلسلة من التقييمات الدقيقة لضمان استقطاب أفضل الكفاءات.

كما شهد البرنامج اهتماماً ملحوظاً من المواطنين الإماراتيين، حيث بلغ عدد المنتسبين أكثر من 70 إماراتياً، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية العمل في مجال الطفولة كمسار مهني واعد وركيزة أساسية لبناء المجتمع.

وتم تصميم برنامج الدبلوم المهني لتنمية الطفولة لإعداد جيل مؤهل من مقدمي الرعاية؛ لرعاية وتعليم الأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاماً، مع التركيز على تعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية.

ويمتد البرنامج لمدة 18 شهراً وينقسم إلى مرحلتين، تمتد الأولى 12 شهراً من الدراسة النظرية والتطبيقية داخل الأكاديمية، من خلال أربعة مسارات تعليمية رئيسية هي "أنمو" ويعنى بنمو الطفل الجسدي والنفسي والاجتماعي، و"أتعلم" و يركز على دعم التعلم المبكر وتعزيز القدرات التعليمية للأطفال، و"لأستطيع" ويهدف إلى بناء المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال، و"فأفتخر" ويرسّخ الهوية الوطنية ويعزز اللغة العربية والقيم الثقافية الإماراتية لدى الأطفال.

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وتمتد المرحلة الثانية ستة أشهر من التدريب الميداني في مؤسسات شريكة مرموقة، تشمل دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة الرعاية الأسرية، وغيرها، بما يتيح للطلبة تطبيق معارفهم واكتساب خبرات مباشرة في بيئات العمل الواقعية.

ويُطرح البرنامج بالكامل باللغة العربية، دعماً لتعزيز مكانة اللغة العربية في قطاع الطفولة، مع الالتزام بتقديم تجربة تعليمية رفيعة المستوى وفق أحدث المعايير العالمية.

ويوفر البرنامج منحة دراسية كاملة للمقبولين، بالإضافة إلى مكافأة شهرية، دعماً لمسيرتهم الأكاديمية وتحفيزاً لهم على تحقيق التميز.

وتستقبل الأكاديمية حالياً طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة عبر الموقع الرسمي للأكاديمية ونظام التسجيل الموحد "نابو"، للسير على خطى 80 خريجاً أنهوا البرنامج بنجاح ويستعدون للانضمام إلى مؤسسات مرموقة في الدولة.

المصدر: وام
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
الطفولة
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