الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة الثقافة القطرية تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

وزارة الثقافة القطرية تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
30 ابريل 2025 12:49

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة الثقافة في فعاليات الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقامة تحت شعار (مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع) بمشاركة دور نشر وعارضين من 96 دولة.

وقال السيد جاسم أحمد البوعينين، مدير إدارة المكتبات في الوزارة في تصريح لوكالة أنباء الامارات "وام"، إن وزارة الثقافة القطرية تعرض في هذا الحدث الثقافي مجموعة من إصداراتها المتنوعة إلى جانب إصدارات دور النشر القطرية وذلك بهدف دعم الناشرين القطريين وإتاحة الفرصة لهم لعرض إنتاجاتهم في المحافل الثقافية الدولية.

 

وأضاف أن الهدف من هذه المشاركة هو عرض الإنتاج الفكري القطري من خلال مجموعة جديده من إصدارات الوزارة ومن أبرزها كتاب "من عيون الفن القطري" بالإضافة إلى الترويج للمكتبة الإلكترونية والتعريف بالتطور المستمر في صناعة النشر في قطر والترويج لمعرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يقام خلال المدة من 8 إلى 17 يونيو المقبل.

أخبار ذات صلة
نورة الكعبي: التراث جسر للسلام وصون الهوية في مناطق النزاع
النيادي يوقع قصة "نجم سهيل" في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

وتشارك من دولة قطر دار جامعة حمد بن خليفة بعرض عدد من العناوين المتنوعة في الرواية والكتب الأدبية والقصص والبحوث العلمية وغيرها.

ويُعد المعرض منصة رائدة تجمع الناشرين والكتاب والمبدعين من أنحاء العالم بهدف تعزيز مكانة أبوظبي كمركز ثقافي عالم، وهو يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والمهنية بما في ذلك ورش العمل، والندوات، وجلسات النقاش، التي يقودها خبراء في صناعة النشر.​

ويشارك في المعرض أكثر من 1000 عارض من أنحاء العالم، ما يوفر للزوار فرصة لاكتشاف مجموعة واسعة من الكتب والإصدارات الحديثة.​

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
فيتيل.. هذا الخيار لم يعُد متاحاً!!
الرياضة
فيتيل.. هذا الخيار لم يعُد متاحاً!!
اليوم 15:00
مدرب يخسر استئنافه ضد حكم بحبسه 20 عاماً
الرياضة
مدرب يخسر استئنافه ضد حكم بحبسه 20 عاماً
اليوم 14:59
كُتّاب ورسّامون: الكتب المصوّرة تحفّز خيال الطفل
التعليم والمعرفة
كُتّاب ورسّامون: الكتب المصوّرة تحفّز خيال الطفل
اليوم 14:58
رئيس الدولة ورئيس الإكوادور يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الإكوادور يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©