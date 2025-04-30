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علوم الدار

«الإمارات للمساعدات الدولية» تُنظم طاولة مستديرة مع شركائها الاستراتيجيين

«الإمارات للمساعدات الدولية» تُنظم طاولة مستديرة مع شركائها الاستراتيجيين
30 ابريل 2025 13:58

نظمت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أمس، طاولة مستديرة مع شركائها الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً ودولياً، بهدف مناقشة التحديات المعاصرة والأفكار المبتكرة والمستدامة في المجالات الإنسانية والتنموية والخيرية المتنوعة.

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جاء ذلك ضمن أجندة وفعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير، حيث أوضح المشاركون أهمية تكثيف العمل المشترك وتسهيل الإجراءات مع المنظمات العالمية والمؤسسات الإغاثية والوكالات الدولية المختلفة، على نحو أمثل، يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في أنحاء العالم من جهة، ويعمل على تسريع وتيرة المبادرات والبرامج والمشروعات التنموية لتنمية المجتمعات وتلبية تطلعات الشعوب من جهة أخرى.
كما تطرق المشاركون إلى أهمية مواءمة خطط المساعدات الدولية المشتركة مع الأولويات العالمية والأهداف التنموية المستدامة، لا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات الحياتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، فضلاً عن مكافحة الفقر وسوء التغذية والتصدي للأمراض وتوفير المياه النظيفة ووضع الحلول المبتكرة للتحديات المناخية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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