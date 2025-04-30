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«الشعبة البرلمانية الإماراتية» تشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

«الشعبة البرلمانية الإماراتية» تشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي
30 ابريل 2025 14:12

تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، في أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد، الذي سيعقد في العاصمة الجزائرية - الجزائر، خلال المدّة من 2 إلى 4 مايو 2025م، بحضور رؤساء المجالس ورؤساء وفود البرلمانات العربية.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد في عضويتها سعادة كل من عائشة راشد ليتيم، رئيسة المجموعة، وهـلال محمد الكعبي، نائب رئيس المجموعة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وحشيمة ياسر العفاري، وعائشة إبراهيم المري، وسالم راشد المفتول، وسلطان بن يعقوب الزعابي، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وسيشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع الدورة الـ38 للجنة التنفيذية للاتحاد، بينما يشارك سعادة الدكتور طارق الطاير، في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات، وفي الجلسة العامة للمؤتمر، ويلقي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية نيابة عن معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي.
كما سيطلع المشاركون في المؤتمر على تقريرين للرئاسة والأمين العام منذ المؤتمر السادس والثلاثين والمتضمنان القرارات وتنفيذها وأنشطة الأمانة، وستتم المصادقة على تقارير الدورات الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد.
وسيشارك الوفد في اجتماعات اللجان الدائمة وهي لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب، ولجنة فلسطين، كما ستتم مناقشة استضافة مقر الأمانة العامة للاتحاد، وتشكيل لجنة الصياغة.
وسيتم خلال اجتماعات اللجان الدائمة الثلاث انتخاب رؤساء اللجان والمقررين، وإعداد مشروعات القرارات السياسية والبرلمانية المعنية بكل لجنة، إلى جانب الاطلاع على الحساب الختامي لعام 2024م للمصادقة عليه، وعلى مشروع برنامج العمل ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2025م، وتكريم الفائزين في جائزة التميز البرلماني العربي.

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المصدر: وام
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الشعبة البرلمانية
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الاتحاد البرلماني العربي
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