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علوم الدار

صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا تعزيز العلاقات البرلمانية

صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا تعزيز العلاقات البرلمانية
30 ابريل 2025 17:34

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائه، معالي أندرونيكو رودريغيز ليدزما، رئيس مجلس الشيوخ في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، على هامش أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني بين دول جنوب - جنوب، المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزها على مختلف الصعد، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره سعادة سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، شملت تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين الإمارات وبوليفيا.
وأكد معالي صقر غباش حرص الإمارات على بناء علاقات تعاون وصداقة مع جميع دول أميركا اللاتينية، مشيرا إلى عمق العلاقات المتنامية التي تجمع بين الإمارات وبوليفيا، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الشيوخ في دولة بوليفيا، أهمية تعزيز العلاقات بين الإمارات وبوليفيا، خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، لاسيما أن الإمارات تعتبر من الدول المتطورة اقتصادياً على الصعيد الدولي.
وأشار معاليه إلى أن بوليفيا لها علاقات قوية مع الدول العربية، خاصة الإمارات، وأبدى رغبته في تعزيز هذه العلاقات من خلال عقد اجتماعات ثنائية بين المجلسين وتكثيف الزيارات البرلمانية.

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المصدر: وام
صقر غباش
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