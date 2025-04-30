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سعود بن صقر يستقبل السفير الصيني

سعود بن صقر يستقبل السفير الصيني
30 ابريل 2025 18:22

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، الذي قدِم للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجية في مختلف المجالات، مؤكداً حرص الإمارة على ترسيخ أطر الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الصين، بما يُسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة في رأس الخيمة، ويخدم تطلعات ورؤى دولة الإمارات والصين نحو مزيدٍ من الازدهار.
من جانبه، أعرب سعادة تشانغ ييمينغ عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين الإمارات والصين، وبالنهضة التنموية التي تشهدها الإمارة، وما تتمتع به من مقومات نمو وبنية استثمارية متطورة.

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المصدر: وام
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