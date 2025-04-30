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علوم الدار

برعاية حمدان بن محمد.. منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة حمدان بن محمد الذكية

برعاية حمدان بن محمد.. منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة حمدان بن محمد الذكية
30 ابريل 2025 18:50

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب الجامعة، التي ضمت 251 خريجاً من برامج الدكتوراه، والماجستير، والبكالوريوس، في كلية التعليم الإلكتروني، وكلية إدارة الأعمال والجودة، وكلية الدراسات الصحية والبيئية، وبرامج البحث العلمي والدراسات العليا.
والتقى سموه، خلال الحفل، نخبة من خريجي برامج الدكتوراه في الجامعة، ممن تميزوا بإنجازاتهم الأكاديمية والبحثية، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة تطورهم العلمي ودعم مسيرتهم المهنية. 

وسلم معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، وسعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الشهادات لخريجي برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، من الدفعة الخامسة عشرة، التي ضمت 157 خريجاً من كلية إدارة الأعمال والجودة، (88 بدرجة ماجستير و69 بدرجة بكالوريوس)، و35 خريجاً من كلية التعليم الإلكتروني بدرجة ماجستير، و54 خريجاً من كلية الدراسات الصحية والبيئية (33 بدرجة الماجستير و21 بدرجة بكالوريوس)، وخمسة خريجين من برامج البحث العلمي ودراسات الدكتوراه.
وقال معالي مطر الطاير: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للجامعة، تضع جامعة حمدان بن محمد الذكية نُصب أعينها تمكين أجيال جديدة من المبتكرين والمبدعين، وتزويدهم بالأدوات الكفيلة بتوسيع آفاق نجاحهم، وتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، متخذة الابتكار نهجاً والتعلُّم مدى الحياة ثقافة لترسيخ مكانتها منارة للتميز الأكاديمي».

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 وبارك معاليه للدارسين تخرجهم، معرباً عن تطلع مجلس أمناء الجامعة لرؤيتهم في ميادين العمل، ليسهموا في مسيرة البناء والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتكون لهم بصمتهم المميزة في مجالاتهم التخصصية المختلفة.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور منصور العور، أن جامعة حمدان بن محمد الذكية تأخذ على عاتقها تقديم تجربة رائدة في التعليم الذكي، وإرساء دعائم منظومة تعليمية متقدمة لإعداد جيل مؤهل يواكب متطلبات العصر، ويتمتع بالمهارات المتقدمة والأدوات المعرفية التي تمكنه من الاضطلاع بدوره المحوري في صياغة معالم المستقبل ودفع عجلة التنمية المستدام. 
كما توجه سعادته بالتهنئة إلى خريجي الدفعة الخامسة عشرة، مؤكداً أن الجامعة واصلت منذ تأسيسها أداء رسالتها في إعادة هندسة التعليم العالي، ورسم ملامح مستقبله، محققةً إنجازات بارزة أسهمت في الارتقاء بجودة التعليم، وترسيخ مكانتها مؤسسة أكاديمية رائدة في مجال التعليم الذكي.

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دبي
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