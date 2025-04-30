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سيف بن زايد: «أم الإمارات» استحقت بجدارة أن تكون رمزاً عالمياً استثنائياً للأمومة والعطاء الإنساني

سيف بن زايد: «أم الإمارات» استحقت بجدارة أن تكون رمزاً عالمياً استثنائياً للأمومة والعطاء الإنساني
30 ابريل 2025 19:00

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، استحقت بجدارة أن تكون رمزاً عالمياً استثنائياً للأمومة والعطاء الإنساني، وركيزة ملهمة للنهضة النسائية وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الجهود الجليلة لـ"أم الإمارات" أم الفرسان أمي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، تجاوزت برسالتها السامية الحدود، لتلهم الأجيال بقيم الإصرار والنهوض بالإنسان، فاستحقت بجدارة أن تكون رمزاً عالمياً استثنائياً للأمومة والعطاء الإنساني، وركيزة ملهمة للنهضة النسائية وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وهذا ما لمسته خلال زيارتي لمعرض "أم الإمارات"The Mother of the Nation في متحف الصور بموسكو والذي انطلق تكريماً لجهود سموها، لتجسد الصور النابضة بالحياة رؤاها وبصماتها الخالدة في التعليم والثقافة والسياسة والرياضة وغيرها من المجالات».
وأضاف سموه: « كما سررت بلقاء معالي أولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة في روسيا الاتحادية، حيث أكّدنا تقديرنا لقيم التعاون الثقافي والإرث الإنساني المشترك، وأهمية تسليط الضوء على قصص النجاح التي تزرع الأمل وتبني الجسور بين الشعوب». 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
أم الإمارات
الإمارات
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