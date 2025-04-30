افتتاح مشروع جسر الخور في عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان افتتاح مشروع جسر الخور على شارع الشيخ راشد بن سعيد، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الترابط بين المجتمعات السكنية وشبكات الطرق، انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية لتحسين جودة وتكامل البنية التحتية في الإمارة.

وأوضح الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن المشروع تضمن إنجاز الجسر الرئيسي، وأعمال الأسفلت، وإنشاء الأرصفة، وتركيب أعمدة الإنارة، واستكمال شبكة تصريف مياه الأمطار، بما يعزز من كفاءة المشروع واستدامته.

ولفت إلى أن الجسر يمتد بطول إجمالي يبلغ 570 متراً، ويضم 3 حارات مرورية في كل اتجاه، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ راشد بن سعيد، لا سيما للقادمين من ميناء عجمان باتجاه منطقة مشيرف وتقاطع شارع الشيخ خليفة، مشيراً إلى أن المشروع يشكل إضافة نوعية لشبكة الطرق الحيوية في الإمارة.

وأشار إلى أن الفرق المؤهلة والكفاءات الوطنية العاملة على المشروع ستتمكن من الانتهاء من جميع الأعمال بنهاية العام الجاري، بما يحقق نقلة نوعية في حركة النقل، ويدعم خطط التنمية الشاملة في الإمارة.