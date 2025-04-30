الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي رئيس جمهورية الإكوادور في أبوظبي

رئيس الدولة يلتقي رئيس جمهورية الإكوادور في أبوظبي
30 ابريل 2025 20:05

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، اليوم في أبوظبي.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «انستجرام»: «التقيت اليوم في أبوظبي فخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور، في أول زيارة لرئيس إكوادوري إلى الدولة، حيث بحثنا سبل تنمية علاقات بلدينا واستثمار الفرص المتاحة في مسار هذه العلاقات خاصة في الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والاستثمار وغيرها من المجالات التي تدعم التنمية المشتركة للبلدين».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «الإمارات ماضية في تعزيز جسور التعاون مع دول أميركا اللاتينية وفي مقدمتها الإكوادور بما يحقق الازدهار والنماء للجانبين».

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يلتقي المدعي العام الروسي
خلال استقباله جوزيف عون.. رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات كل ما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohamed bin Zayed Al Nahyan (@mohamedbinzayed)

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
الإكوادور
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
ديباك شوبرا: الذكاء الاصطناعي أداة لاكتشاف الذات
ديباك شوبرا: الذكاء الاصطناعي أداة لاكتشاف الذات
اليوم 21:11
«طيران الإمارات» توسع شراكاتها الاستراتيجية خلال سوق السفر العربي
اقتصاد
«طيران الإمارات» توسع شراكاتها الاستراتيجية خلال سوق السفر العربي
اليوم 21:03
«الموانئ والجمارك» تطلق «ديجيتال زيرو فور»
اقتصاد
«الموانئ والجمارك» تطلق «ديجيتال زيرو فور»
اليوم 21:02
«حكماء المسلمين» يستعرض دور الأديان في نشر ثقافة التعايش بـ «أبوظبي للكتاب»
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يستعرض دور الأديان في نشر ثقافة التعايش بـ «أبوظبي للكتاب»
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©