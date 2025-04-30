رئيس الدولة يلتقي رئيس جمهورية الإكوادور في أبوظبي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، اليوم في أبوظبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «انستجرام»: «التقيت اليوم في أبوظبي فخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور، في أول زيارة لرئيس إكوادوري إلى الدولة، حيث بحثنا سبل تنمية علاقات بلدينا واستثمار الفرص المتاحة في مسار هذه العلاقات خاصة في الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والاستثمار وغيرها من المجالات التي تدعم التنمية المشتركة للبلدين».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «الإمارات ماضية في تعزيز جسور التعاون مع دول أميركا اللاتينية وفي مقدمتها الإكوادور بما يحقق الازدهار والنماء للجانبين».

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