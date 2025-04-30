سيف بن زايد يلتقي المدعي العام الروسي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام في روسيا الاتحادية الصديقة.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سعدت بلقاء معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام في روسيا الاتحادية الصديقة، حيث استعرضنا متانة العلاقات بين قيادتي البلدين ومسؤوليهما، وقد شكّل اللقاء فرصة لتطوير آفاق التعاون الأمني والقضائي، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز جسور التنسيق المشترك، ويخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين الصديقين».

سعدت بلقاء معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام في روسيا الاتحادية الصديقة، حيث استعرضنا متانة العلاقات بين قيادتي البلدين ومسؤوليهما، وقد شكّل اللقاء فرصة لتطوير آفاق التعاون الأمني والقضائي وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز جسور التنسيق المشترك ويخدم المصالح… pic.twitter.com/7zU6E3OQ8o — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) April 30, 2025