«حقوق الإنسان» تطلع وفد «المفوضية السامية» على مبادراتها

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أول أمس، على أبرز مستجدات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومبادراتها وخططها المستقبلية، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور سعيد الغفلي، أمين عام «الهيئة»، بمقرها في أبوظبي، الوفد الذي ترأسه مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضم كلاً من لين عيد، خبيرة في هيئات المعاهدات، وجاد حاج شحادة، موظف مساعد في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حرصها الدائم على تبادل الخبرات والمعارف مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بالتزامها بتطوير آليات العمل، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.