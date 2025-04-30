الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حقوق الإنسان» تطلع وفد «المفوضية السامية» على مبادراتها

خلال لقاء الوفد الزائر (من المصدر)
1 مايو 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. تاريخ حافل في دعم لبنان ومستقبل واعد لعلاقات البلدين
الإمارات تواجه مخططات «تغذية الاقتتال» في السودان

اطلع وفد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أول أمس، على أبرز مستجدات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومبادراتها وخططها المستقبلية، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
جاء ذلك خلال استقبال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور سعيد الغفلي، أمين عام «الهيئة»، بمقرها في أبوظبي، الوفد الذي ترأسه مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضم كلاً من لين عيد، خبيرة في هيئات المعاهدات، وجاد حاج شحادة، موظف مساعد في مجال حقوق الإنسان. 
وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حرصها الدائم على تبادل الخبرات والمعارف مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بالتزامها بتطوير آليات العمل، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان
الإمارات
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
مقصود كروز
حقوق الإنسان
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تحول غزة إلى «مقبرة جماعية»
1 مايو 2025
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية أميركية في صنعاء (رويترز)
الأخبار العالمية
«البنتاجون»: استهدفنا ألف موقع حوثي منذ منتصف مارس
1 مايو 2025
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الأخبار العالمية
شي: الاقتصاد الصيني يجب أن يتكيف مع التغيرات الخارجية
1 مايو 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل 35 فلسطينياً وإصابة 109 خلال 24 ساعة في غزة
1 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©