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«الصحفيين الإماراتية» تستقبل وفداً من الاتحاد العربي للإعلام السياحي

«الصحفيين الإماراتية» تستقبل وفداً من الاتحاد العربي للإعلام السياحي
1 مايو 2025 01:16

دبي (الاتحاد)

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زار وفد من الاتحاد العربي للإعلام السياحي مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في دبي، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية. وكان في استقبال الوفد فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، ومحمد سعيد الطنيجي، نائب رئيس الجمعية، وحسن عمران الشامسي، أمين الصندوق، ومحمد سالم العلي، مدير المشاريع بالجمعية، وعدد من الإعلاميين الذين رحبوا بوفد الاتحاد في أجواء مفعمة بالتقدير والود.
وضم وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي كلاً من الدكتور سلطان اليحيائي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والكاتب الصحفي مصطفى عبد المنعم، مؤسس الاتحاد، وخالد آل دغيم، رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي ورئيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، وحسين المناعي، نائب رئيس الجمعية الخليجية، وزيد السربل، ممثل الاتحاد في دولة الكويت، إلى جانب عدد من أعضاء الاتحاد من مختلف الدول العربية.
وفي كلمتها الترحيبية، عبرت فضيلة المعيني عن فخرها وسعادتها باستضافة وفد الاتحاد، مؤكدة أن الجمعية تثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد العربي للإعلام السياحي في نشر الوعي السياحي والثقافي بين الشعوب العربية، وتعزيز التكامل الإعلامي بين الدول.
وقدمت للحضور عرضاً شاملاً عن تاريخ جمعية الصحفيين الإماراتية، وتحدثت عن أبرز محطاتها وتاريخ تأسيسها ورموزها. وشملت الزيارة جولة تعريفية في أروقة الجمعية.

الاتحاد العربي للإعلام السياحي
جمعية الصحفيين الإماراتية
جمعية الصحفيين الإماراتيين
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فضيلة المعيني
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