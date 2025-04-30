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علوم الدار

نهيان بن مبارك: الإمارات وجهة تعليمية عالمية جاذبة

نهيان بن مبارك خلال افتتاحه فعاليات الدورة الجديدة من معرض «جيتكس 2025» في دبي (وام)
1 مايو 2025 01:18

دبي (وام)

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، صباح أمس، فعاليات الدورة الجديدة من معرض «جيتكس 2025» للتعليم والتدريب، الذي يعد الحدث التعليمي الأعلى حضوراً في الإمارات لهذا العام، ويقام في مركز دبي التجاري العالمي.
ويعد المعرض الذي يختتم غداً، منصة رائدة في مجال التعليم والتدريب، حيث يجمع بين مؤسسات تعليمية محلية ودولية.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بهذه المناسبة، إن معرض «جيتكس 2025» للتعليم والتدريب، الذي يواصل في دورته الحادية والأربعين أداء دوره الرائد في تمكين الطلاب من رسم ملامح مستقبلهم الأكاديمي والمهني، يجسد رؤية دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان، وتعزيز فرص التعلم المستمر، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تواكب التحولات العالمية في مجال التعليم والتقنيات الحديثة.
وأضاف معاليه: «يسعدنا أن نرى هذا التنوع الكبير في الخيارات الأكاديمية والمهنية التي يقدمها المعرض هذا العام، بما يشمل التخصصات التقليدية، والبرامج التطبيقية، والمسارات المستقبلية المرتبطة بسوق العمل، وهو ما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة تعليمية عالمية جاذبة، بفضل سياساتها المرنة، وجودة مؤسساتها الأكاديمية، وانفتاحها على الابتكار والتطوير».
وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجه الوطني لدولة الإمارات، بقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو بناء مجتمع المعرفة، وتمكين الأجيال القادمة من أدوات المستقبل، مؤكداً أن دولة الإمارات، قيادة وشعباً، ملتزمة بدعم التعليم، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في نهضة الوطن وخدمة الإنسانية، متسلحة بالمعرفة والكفاءة.
وتابع معاليه قائلاً: «نثمن عالياً الجهود المبذولة في تنظيم هذا المعرض الحيوي، ونتطلع إلى أن يشكل منصة إلهام لكل شاب وشابة يسعون إلى التميز وتحقيق طموحاتهم في عالم سريع التغير».
ويتيح «جيتكس 2025»، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، الفرصة أمام آلاف الطلاب وأولياء الأمور للقاء ممثلي المؤسسات التعليمية من أكثر من 30 دولة، حيث يمكنهم الحصول على معلومات تفصيلية عن الكليات والبرامج الدراسية، والاستفادة من الإرشاد المهني، والتعرف على الوجهات التعليمية الدولية ومتطلبات التأشيرات الدراسية، بل وحتى التقديم الفوري للحصول على القبول الجامعي.
وفي ظل التغيرات الكبيرة في سياسات التعليم العالمية، خاصة مع تشديد إجراءات التأشيرات الدراسية الدولية في وجهات تقليدية مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، يسلط «جيتكس» الضوء على فرص تعليمية بديلة في أوروبا، ودول رابطة الدول المستقلة، وماليزيا، والهند، وباكستان، مقدماً مزيجاً غنياً من البرامج الدراسية التقليدية، وغير التقليدية، والموجهة نحو المستقبل.

تعليم بمعايير دولية
تعد الإمارات المستفيد الأكبر من هذا التحول العالمي؛ بفضل سياساتها المرنة في القبول الجامعي، وجودة التعليم المتوافقة مع المعايير الدولية، واعتمادها المتقدم للتكنولوجيا في القطاعات العامة والخاصة، إضافة إلى سجلها المتميز في الأمن العام، واتصالها العالمي الممتاز، مما يجعلها وجهة مفضلة للطلاب.
ويعد «جيتكس»، في نسخته الحادية والأربعين، أقدم وأكبر معرض تعليمي في المنطقة، حيث نجح عبر السنوات في مواكبة تحولات المشهد التعليمي العالمي، وتمكين الطلاب من اتخاذ قرارات مستنيرة حول مستقبلهم المهني والأكاديمي.
وتقام فعاليات «جيتكس 2025» من 30 أبريل إلى 2 مايو في قاعة زعبيل 6، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، والدخول مجاني.

نهيان بن مبارك
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معرض جيتكس
دبي
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