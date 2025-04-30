«قيادات الشرطة» يناقش «مركز الجاهزية» و«تحديد السرعات المرورية الذكي»

أبوظبي (وام)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع الثالث لمجلس قيادات الشرطة للعام الحالي 2025، الذي عُقد عن بُعد، بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة والمطروحة على جدول أعماله، متخذاً القرارات الخاصة بشأنها.

واستعرض المجلس ضمن أجندته مشروع إنشاء نظام «مركز الجاهزية»، الذي يرتبط مع قيادات الشرطة بالدولة، ويحاكي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في عمليات حصر نتائج ومؤشرات الجاهزية على مستوى وزارة الداخلية بشكل آني.

واستعرض المجلس نتائج مؤشر عدد الوفيات على الطرق لكل 100 ألف نسمة لعام 2024، والذي يبين تقدم دولة الإمارات لتكون من بين أفضل 3 دول في العالم في مؤشر نسبة الوفيات بحلول العام 2031.

واطلع المجلس على منظومة «تحديد السرعات المرورية الذكي»، الذي أعدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، حيث أشاد معالي رئيس المجلس، بهذه المنظومة وعدها سابقة مميزة من نوعها على مستوى الدولة، والتي تعتمد استخدام الذكاء الاصطناعي، للتحكم في السرعات المحددة على الشوارع وفقاً للظروف والأحوال الجوية، وتنبيه السائقين بضرورة خفض السرعات والانتباه، من خلال منظومة آلية تتم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وناقش المجلس نتائج المؤشرات الاستراتيجية للربع الأول للعام الحالي 2025، ونتائج تقييم مجلس قيادات الشرطة للعام الماضي 2024، والتقرير السنوي الختامي عن أعمال المجلس، وأهم التوصيات وما تم تنفيذه منها.