الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مدير إدارة الشؤون الأوروبية يحضر حفل سفارة هولندا باليوم الوطني

مدير إدارة الشؤون الأوروبية يحضر حفل سفارة هولندا باليوم الوطني
1 مايو 2025 01:16

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. تاريخ حافل في دعم لبنان ومستقبل واعد لعلاقات البلدين
الإمارات تواجه مخططات «تغذية الاقتتال» في السودان

حضر عمر راشد النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامه خيرارد بول ماري هوبير شتيفس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق الريتزكارلتون في أبوظبي عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الهولندية المقيمة في الدولة.
وأشاد السفير الهولندي في كلمة بهذه المناسبة، بالعلاقات القوية التي تربط بلاده مع دولة الإمارات، وبالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً رئيسياً ومهماً لهولندا في المنطقة، وتربطهما علاقات قوية وراسخة في شتى المجالات، لافتاً إلى اهتمام وحرص قيادتي البلدين خلال السنوات الأخيرة على تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

هولندا
الإمارات
السفير الهولندي
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تحول غزة إلى «مقبرة جماعية»
1 مايو 2025
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية أميركية في صنعاء (رويترز)
الأخبار العالمية
«البنتاجون»: استهدفنا ألف موقع حوثي منذ منتصف مارس
1 مايو 2025
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الأخبار العالمية
شي: الاقتصاد الصيني يجب أن يتكيف مع التغيرات الخارجية
1 مايو 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل 35 فلسطينياً وإصابة 109 خلال 24 ساعة في غزة
1 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©