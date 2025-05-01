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علوم الدار

قرقاش: لبنان يستعيد موقعه العربي والدولي

أنور قرقاش
1 مايو 2025 11:33

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لبنان يستعيد موقعه العربي والدولي.وأكد معاليه عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ولبنان، ودعم الإمارات للبنان ووقوفها دوماً مع أمنها واستقرارها وسيادتها وتطلعات شعبها.

وقال معاليه عبر منصة إكس:"زيارة ناجحة لفخامة الرئيس جوزيف عون إلى الإمارات ولقائه بصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، تأكيد على عمق العلاقات الأخوية وتعزيز الاتصالات بين البلدين. نؤمن ببدايات لبنان المبشرة وندعمها ونقف دوماً مع أمنه واستقراره وسيادته وتطلعات شعبه. لبنان يستعيد موقعه العربي والدولي".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
لبنان
الإمارات
أنور قرقاش
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