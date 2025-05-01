"الهلال الأحمر" ومؤسسة الجليلة تعززان شراكتهما الإنسانية في المجال الصحي

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذراع الإنساني لدولة الإمارات، ومؤسسة الجليلة، الذراع الخيري لـ"دبي الصحية"، أمس مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز شراكتهما الإنسانية في المجال الصحي، ودعم التعليم والأبحاث الطبية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص الجانبين على ترسيخ مفهوم الشراكة المؤسسية، وتعزيز مساهمتهما في خدمة المجتمع، وتنمية العمل الخيري والإنساني، وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني، والارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي والتطوعي والصحي في الدولة.

وتسهم مذكرة التفاهم في دعم استراتيجية حكومة الإمارات في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتطوير آفاق التعاون من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني، إلى جانب ترسيخ استدامة العطاء كأحد مرتكزات العمل الخيري في الدولة.

وقّع المذكرة، أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، فيما حددت المذكرة أطر التعاون وآليات التنسيق المستقبلية.

وأكد أحمد ساري المزروعي، أن توقيع المذكرة يعكس حرص الهلال الأحمر الإماراتي على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الصحية في الدولة، بما يسهم في تطوير مبادرات الهيئة في مجال الرعاية الصحية.

وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود التعاون، وتفتح آفاقاً واسعة لخدمة الشرائح المستفيدة من برامج الهلال الأحمر، كما تُجسد القيم والمبادئ المشتركة التي يسعى الجانبان إلى ترسيخها، بما يعزز جهود التكافل المجتمعي، ويضمن مستقبلاً أفضل للفئات المستحقة.

من جانبه، قال الدكتور عامر الزرعوني، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تجسّد الالتزام المشترك بالارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتعزيز البحث العلمي في الدولة، مشيرا إلى أنه من خلال هذا التعاون، نأمل في توسيع نطاق مبادراتنا الخيرية والعلاجية لخدمة الفئات المستحقة.

وأضاف أن المؤسسة تؤمن أن التعاون مع مؤسسات رائدة مثل الهلال الأحمر يعزز من قدرتها على تحقيق رسالتها الإنسانية، ويوسّع من نطاق الخدمات الصحية التي تقدمها مؤسسة الجليلة.

