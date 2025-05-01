سيف بن زايد يلتقي فلاديمير بوتين في ختام زيارة سموه لروسيا

استقبل فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى فخامة الرئيس الروسي، وتمنيات سموه لفخامته، والشعب الروسي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وتبادل سموه الحديث مع فخامة الرئيس الروسي حول عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على دورها في دعم جهود السلم والتضامن العالمي.

كما تم استعراض عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، وما تحقق من خطوات مشتركة من تفاهم وإطلاق الحوار الشرطي الاستراتيجي والتدريب المشترك في حماية الطفل، وسبل دعم هذه المبادرات المشتركة، وتعزيزها بما يحقق رؤية قيادة البلدين.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية.