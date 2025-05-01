"M42" ومستشفى ريم يعلنان إطلاق منصّة "نفَس" للصحّة النفسيّة

أبرمت منصّة "M42" لحلول الصحة الرقمية "DHS" ممثلةً بشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية "ADHDS"، اتفاقية مشروع مشترك مع مستشفى ريم، لإطلاق "نفَس" وهي منصّة رائدة في مجال الصحة النفسيّة ومخصّصة لخدمة المواطنين والمقيمين في أبوظبي.





وقع الاتفاقية، كريم شاهين الرئيس التنفيذي لحلول الصحة الرقمية في "M42"، وزيد السكسك رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم.

وتُعتبر "نفس" منصّة رائدة للصحّة النفسية في إمارة أبوظبي، حيث يجمع هذا التعاون بين الخبرة المشهودة لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية في مجال الصحة الرقمية، والخبرة السريرية الشاملة لمستشفى ريم، وذلك لتقديم خدمات صحية نفسية شاملة للمجتمع.

وستستفيد المنصّة من حلول تكنولوجيا الصحة الرقمية الناجحة التي تقدّمها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، ما يُمكّن القدرات السريرية لمستشفى ريم من توفير نهج شامل لرعاية الصحة النفسية يسهّل على المرضى الوصول إليه.

وعبر مهمّتها المتمثلة في تقديم دعم صحي نفسي سهل الوصول وعالي الجودة وشخصي، تُعدّ "نفس" مورداً شاملاً لخدمات وحلول الصحة النفسيّة في جميع أنحاء أبوظبي.

وستوفر المنصة مجموعة من خدمات دعم الصحة النفسية في مكان واحد وسهل الوصول، بدءًا من جلسات العلاج الافتراضية الفردية الآمنة، مع سهولة الحجز ووجود التنبيهات التذكيرية، مرورًا بخاصية الدردشة المتاح على مدار الساعة، وصولًا إلى مكتبة غنية بالمحتوى متعدد اللغات.

وتتيح المنصة الأدوات التي يحتاج لها المستخدمون للاعتناء بصحتهم النفسية، وستلعب دورًا محورياً في تحول مشهد الصحة النفسية في أبوظبي وذلك من خلال تذليل العقبات أمام مجال الرعاية وتوفير بيئة آمنة وداعمة.

وأعرب كريم شاهين، عن سعادته بشراكة "M42" مع مستشفى ريم في هذا المشروع المبتكر والذي يتماشى مع الاستمرار بتحسين الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى ان "نفَس" ستوفر منصّة شاملة للصحة النفسية تُمكّن سكان أبوظبي ومواطنيها من إدارة صحّتهم النفسية ضمن بيئة آمنة ومريحة ، مشيرا إلى تطوير المنصة على الصعيد المحلي الدولي لإيصالها إلى قاعدة أوسع من المستخدمين بما يساهم في دعم الأفراد في جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات النفسية.

من جانبه قال زيد السكسك إن الصحّة النفسيّة عنصر أساسي في منظومة الصحّة العامة، ومن خلال "نفَس" يتم تقديم خدمات للصحة النفسية عالية الجودة وسهلة المنال وتعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع ، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تُمثل خطوة مهمّة إلى الأمام في مسيرة تطوير رعاية الصحّة النفسيّة في أبوظبي وخارجها.