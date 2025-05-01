المرر يقدم واجب العزاء في ضحايا انفجار ميناء بندر عباس

قدّم معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، اليوم، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة أبوظبي، واجب العزاء والمواساة في وفاة ضحايا انفجار ميناء بندر عباس.

وكان في استقباله، في مقر السفارة في أبوظبي، سعادة رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، حيث أعرب له معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة ضحايا انفجار الميناء، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم والشعب الإيراني، جميل الصبر والسلوان، متمنياً أن يمنّ الله على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي ختام الزيارة، دوّن معاليه عبارات التعزية والمواساة، في سجل التعازي بالسفارة.

كما قدم واجب العزاء أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.