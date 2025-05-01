الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المرر يقدم واجب العزاء في ضحايا انفجار ميناء بندر عباس

المرر يقدم واجب العزاء في ضحايا انفجار ميناء بندر عباس
1 مايو 2025 13:17

قدّم معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، اليوم، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة أبوظبي، واجب العزاء والمواساة في وفاة ضحايا انفجار ميناء بندر عباس.

وكان في استقباله، في مقر السفارة في أبوظبي، سعادة رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، حيث أعرب له معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة ضحايا انفجار الميناء، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم والشعب الإيراني، جميل الصبر والسلوان، متمنياً أن يمنّ الله على المصابين بالشفاء العاجل.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد : نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم
مساهمو «مير» يقرّون توزيع أرباح نقديّة بقيمة 135 مليون درهم

وفي ختام الزيارة، دوّن معاليه عبارات التعزية والمواساة، في سجل التعازي بالسفارة.

كما قدم واجب العزاء أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
محمد بن راشد : نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد : نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم
اليوم 16:51
.
اقتصاد
مساهمو «مير» يقرّون توزيع أرباح نقديّة بقيمة 135 مليون درهم
اليوم 16:49
مجلس إدارة نادي غنتوت يباشر مهامه برؤية جديدة إلى الريادة والتميز
الرياضة
مجلس إدارة نادي غنتوت يباشر مهامه برؤية جديدة إلى الريادة والتميز
اليوم 16:48
«أدنوك» تبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في»
اقتصاد
«أدنوك» تبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في»
اليوم 16:48
الجزيرة يعلن اتفاقية شراكة مع «ألفا ظبي»
الرياضة
الجزيرة يعلن اتفاقية شراكة مع «ألفا ظبي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©