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علوم الدار

وزير العدل يلتقي وفداً من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وزير العدل يلتقي وفداً من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
1 مايو 2025 13:55

بحث معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ووفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برئاسة جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تنسيق التعاون بخصوص التحضير للمؤتمر الـ 15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده في أبريل 2026 في أبوظبي.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه الوفد، أول أمس، في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي. وأكد معالي وزير العدل أهمية تضافر الجهود، وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لأشكال الجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، وفقاً للمعايير الدولية، والاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان.

 

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حضر اللقاء، القاضي حاتم فؤاد علي، ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: وام
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الأمم المتحدة
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