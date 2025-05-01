حاكم الشارقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة كلباء ومدرسة فكتوريا الدولية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح اليوم «الخميس»، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة كلباء، ومدرسة فكتوريا الدولية بالشارقة، وذلك في مقر الجامعة.

وقّع المذكرة كل من الدكتورة نجوى محمد الحوسني، مدير جامعة كلباء، ودين بايره، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس فكتوريا الدولية.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق التعاون في مجالات التربية البدنية والرياضية، وذلك للمساهمة في بناء مجتمعٍ أكثر صحة وسعادة، والعمل المشترك للطرفين بهدف توفير مزيد من الفرص لطلبة كلية علوم الرياضة في جامعة كلباء لتوسيع معارفهم وتحسين مهاراتهم، وكذلك ترقية مهارات وخبرات مجتمع مدرسة فكتوريا الدولية التعليمي.

كما تهدف المذكرة إلى الشراكة بين جامعة كلباء، ومدرسة فكتوريا الدولية في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع العملية والأكاديمية، وتوفير الدعم للأنشطة والفعاليات من خلال البرامج المتخصصة، وتنظيم المحاضرات وورش العمل في المجالات المتنوعة، بالإضافة إلى الجهود بشأن تدريب وتأهيل طلبة كلية علوم الرياضة لخوض التدريبات وتطوير مستوى المهارة والكفاءة لديهم، ما يعزّز من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وتنسيق بين الطرفين لدعم البحوث العلمية في مجال التربية البدنية.

وبنص المذكرة، ستقوم جامعة كلباء بتقديم الخبرة الأكاديمية والاستشارات إلى المجتمع التعليمي في مدرسة فكتوريا الدولية، في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة، كما تعمل المدرسة على تطوير مهارات الطلبة الأكاديمية والعملية.

ويلتزم الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم بينهما، بالمشاركة في تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية والأنشطة المجتمعية المختلفة، وذلك لتحقيق أهدافهما واستراتيجيتهما المشتركة في المجالات التطبيقية والتدريبية.

كما يعمل الطرفان بموجب اتفاقهما على التعاون في البرامج التسويقية والمواقع الإلكترونية، وأية مقترحات مستقبلية.

شهد توقيع مذكرة التفاهم بجانب صاحب السمو رئيس جامعة كلباء كل من، الشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي نائب رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول، وعلي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة كلباء، وكبار المسؤولين.