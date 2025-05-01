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"الثقافة والسياحة" تطلق برنامج حوافز ومكافآت لتكريم المتميزين في توفير الخدمات

"الثقافة والسياحة" تطلق برنامج حوافز ومكافآت لتكريم المتميزين في توفير الخدمات
1 مايو 2025 14:15

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي برنامج حوافز ومكافآت جديداً يحتفي بالتميُّز في تجربة الزوّار في قطاعي السياحة والثقافة في الإمارة، خلال مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025.

وتعكس هذه المبادرة التزام الدائرة بتعزيز جودة الخدمات في مختلف نقاط التواصل مع الزوّار عبر تحفيز ومكافأة المنشآت السياحية والثقافية، والعاملين في الصفوف الأمامية في مجالات الضيافة والمتاجر والمطاعم ومعالم الجذب وغيرها. 

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يُمثِّل العاملون في الصفوف الأمامية والمنشآت السياحية الركيزة الأساسية لتجربة الزوّار في أبوظبي. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكينهم والاحتفاء بشغفهم وتحفيزهم إلى تقديم أرقى مستويات الخدمة. ويُشكِّل إطلاق برنامج لتكريمهم استثماراً استراتيجياً يُمهِّد الطريق لمستقبل أفضل لقطاع السياحة في الإمارة، مع ضمان توفير رحلة سَلِسَة وأكثر تميُّزاً لجميع زوّارنا».

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ويدفع برنامج الحوافز والمكافآت جهود الدائرة الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً تنفرد بتجاربها المميّزة التي يقدِّمها العاملون في الصفوف الأمامية. وفي إطار جهودها لدعم الكوادر في هذا القطاع، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في وقت سابق عن شراكة أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش لإنشاء أكاديمية تجربة الزوّار.

وستؤدي الأكاديمية دوراً محورياً في صقل مهارات العاملين في الصفوف الأمامية في مجالات السياحة والثقافة، وتمكينهم من توفير خدمات متميِّزة تؤهِّلهم للاستفادة من برنامج الحوافز والمكافآت. ويُسهم الاستثمار في تطوير برامج تدريبية مهنية مُتخصِّصة في ضمان تقديم تجربة عالية الجودة لزوّار الإمارة.

وتدعو دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جميع المنشآت والعاملين في الصفوف الأمامية ضمن المنظومة السياحية والثقافية في الإمارة إلى اغتنام هذه الفرصة، والمشاركة الفعّالة في تعزيز جودة خدمات الزوّار. وستُكرِّم الدائرة الجهات والأفراد المتميِّزين في خدمة الزوّار، وفق أرقى المعايير المعتمَدة في أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
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