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علوم الدار

سلطان القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الشارقة لرياضة المرأة" وجامعة كلباء

سلطان القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الشارقة لرياضة المرأة" وجامعة كلباء
1 مايو 2025 14:38

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح اليوم "الخميس"، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وجامعة كلباء، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات والجهود لخدمة القطاع الرياضي وتطوير رياضة المرأة والمجتمع.

وقع مذكرة التفاهم في مقر جامعة كلباء كل من حنان محمد المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتورة نجوى محمد الحوسني مدير جامعة كلباء.

وبحسب المذكرة، اتفق الطرفان على تبادل الزيارات بين جامعة كلباء ومنشآت مؤسسة رياضة المرأة مثل مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، والاطلاع على أفضل الممارسات، إلى جانب تنظيم اجتماعات مع ممثلي المراكز المختصة، ومناقشة فرص التعاون في استخدام المرافق وتبادل الخبرات وتعزيز البحوث.

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ونصت المذكرة على وضع قائمة الوظائف الحالية والمستقبلية المطلوبة في مجال رياضة المرأة، بهدف تخريج طالبات في التخصصات التي تحتاجها المؤسسة، وتوفير فرص التدريب والمساهمة في طرح الشواغر للخريجين، إضافة إلى الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الخاصة بطب وعلوم رياضة المرأة، وتقديم الأبحاث والمشاركة كمتحدثين وفق الضوابط المشروطة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية وتنسيق العمل والجهود المشتركة لدراسة ومناقشة ووضع أفضل الآليات الخاصة بتطبيق مواد المذكرة، للحصول على أقصى استفادة وعكسها على الطلبة.

كما نصت المذكرة على أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم في عضويته خبراء في المجال التربوي والرياضي والإداري، للقيام بأعمال التخطيط والإعداد والإشراف والتنفيذ، إضافة إلى تقييم البرامج والأنشطة المشتركة لضمان تحقيق أهداف المذكرة.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
كلباء
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