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محمد بن راشد : نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم

محمد بن راشد : نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم
1 مايو 2025 16:51

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم وبشهادة العالم.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أثناء جولتي اليوم في سوق السفر العربي في دبي.. سوق سفر تشارك فيه 166 دولة و55 ألف متخصص في قطاع السفر والسياحة العالمي».
وأضاف سموه: «بحمد الله استمرت دولة الإمارات في أداء سياحي غير مسبوق وسجلت رقماً قياسياً باستقبال  30.7 مليون سائح العام السابق. وبلغ اجمالي الانفاق السياحي حوالي 250 مليار درهم.. وستستقبل مطارات الدولة هذا العام أيضاً رقماً قياسياً يبلغ 150 مليون مسافر».
وتابع سموه: «هناك مقولة شهيرة تقول people vote with their feet أي أن الناس تصوت لك بحركتها» . 
وتابع سموه: «عندما يتحرك السياح تجاه دولتك.. وينتقل رجال الأعمال نحو بلادك.. ويضخ المستثمرين أموالهم في اقتصادك.. نعلم أننا في الطريق الصحيح . ونعلم بأن نموذجنا ضمن الأفضل عالمياً.. ونهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم .. وبشهادة العالم» . 

 

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