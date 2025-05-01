الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. الرئيس الروسي يشيد بدور الإمارات في عمليات تبادل الأسرى مع أوكرانيا

خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة..الرئيس الروسي يشيد بدور الإمارات في عمليات تبادل الأسرى مع أوكرانيا
1 مايو 2025 17:20

 بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.
كما هنأ صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الثمانين لـ "يوم النصر" الذي يوافق 9 من شهر مايو الجاري متمنياً لروسيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
من جانبه شكر فخامة فلاديمير بوتين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للوساطة الإماراتية الناجحة في عملية التبادل الأخيرة والأكبر للأسرى بين روسيا وأوكرانيا خلال شهر أبريل الماضي مثمناً الجهود المثمرة التي تقوم بها دولة الإمارات ووساطاتها في هذا المجال خلال الفترة الماضية.
فيما عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس الروسي لتعاون روسيا في إنجاح جميع الوساطات السابقة..مؤكداً سموه أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها في هذا الجانب الإنساني المهم وتدعم كل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للنزاع.

أخبار ذات صلة
«من بكين إلى العين».. فعالية تعزز الروابط الثقافية الإماراتية الصينية
سفير لبنان: زيارة الرئيس عون إلى الإمارات تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين
المصدر: وام
روسيا
فلاديمير بوتين
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
تعاون بين «سيدات أعمال الفجيرة» واتحاد المستثمرات العرب
اقتصاد
تعاون بين «سيدات أعمال الفجيرة» واتحاد المستثمرات العرب
اليوم 20:29
«من بكين إلى العين».. فعالية تعزز الروابط الثقافية الإماراتية الصينية
التعليم والمعرفة
«من بكين إلى العين».. فعالية تعزز الروابط الثقافية الإماراتية الصينية
اليوم 20:27
كوندي يُصيب برشلونة بـ«الصدمة»!
الرياضة
كوندي يُصيب برشلونة بـ«الصدمة»!
اليوم 20:27
مدرب وولفرهامبتون يطالب لاعبيه باحترام أنفسهم أمام مانشستر سيتي
الرياضة
مدرب وولفرهامبتون يطالب لاعبيه باحترام أنفسهم أمام مانشستر سيتي
اليوم 20:26
جوف تحطم قلب شفيونتيك في مدريد!
الرياضة
جوف تحطم قلب شفيونتيك في مدريد!
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©