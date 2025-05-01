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علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

أبوظبي
1 مايو 2025 18:33

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً.
وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:33 والمد الثاني عند الساعة 03:58، والجزر الأول عند الساعة 10:32 والجزر الثاني عند الساعة 21:25.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:37 والمد الثاني عند الساعة 00:32، والجزر الأول عند الساعة 19:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:40.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                     الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                               44             30                      55                  15
دبي                                   42             31                       50                 15
الشارقة                               43             25                      50                 20
عجمان                               42             31                      60                  15
أم القيوين                            43             24                      65                  20
رأس الخيمة                        44              23                      55                  20
الفجيرة                              40             30                       55                  15
العـين                               55             30                       60                  20
ليوا                                45              27                       60                  15
الرويس                          43             27                        65                  25
السلع                             45             27                        55                  15
دلـمـا                            41             29                         70                  25
طنب الكبرى / الصغرى    40             28                         70                  25
أبو موسى                     40             28                         65                  25

 

المصدر: وام
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