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علوم الدار

بتوجيهات سلطان القاسمي.. تقليد 1232 من منتسبي الهيئات النظامية بالشارقة رتبهم الجديدة

بتوجيهات سلطان القاسمي.. تقليد 1232 من منتسبي الهيئات النظامية بالشارقة رتبهم الجديدة
1 مايو 2025 18:52

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة بشأن إلغاء رتبتي «كبير المساعدين» و«رئيس المساعدين»، اعتمدت القيادة العامة لشرطة الشارقة قرارات استبدال الرتب لـ1232 من منتسبي الهيئات النظامية في الإمارة، والتي تضم القيادة العامة لشرطة الشارقة والقيادة العامة للحرس الأميري وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وذلك اعتباراً من 26 مارس 2025 وبأثر رجعي.
وأعرب اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة عن بالغ تقديره لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وحرصه الدائم على دعم وتحفيز منتسبي الهيئات النظامية في الإمارة، مؤكداً أن هذه المكرمة تُجسِّد اهتمام القيادة الرشيدة بتقدير الجهود المبذولة في ميادين العمل الأمني، وتعكس نهجها الراسخ في النهوض بالكفاءات الوطنية مُعاهدين ببذل الجهود للارتقاء بمنظومة الأمن، وتعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات عامة والشارقة خاصة.

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