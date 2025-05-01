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جامعة المدينة عجمان تنظّم مؤتمر «الإعلام والاتصال الجماهيري»

جامعة المدينة عجمان تنظّم مؤتمر «الإعلام والاتصال الجماهيري»
2 مايو 2025 01:06

عجمان (وام)

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نظّمت أمس كلية الإعلام في جامعة المدينة - عجمان، المؤتمر الدولي الثاني للإعلام والاتصال الجماهيري تحت شعار «مستقبل الإعلام والاتصال: الابتكار والرؤى»، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.
ويعد المؤتمر منصة عالمية تستعرض أحدث الأبحاث العلمية والممارسات المهنية الرائدة في مجال الإعلام، ويشجّع على التعاون الثقافي والحوار البنّاء بين المؤسسات الأكاديمية وخبراء الصناعة الإعلامية.
وقال عمران خان، رئيس الجامعة: إن دور الإعلام في تشكيل المجتمعات، والتأثير على السياسات، وربط الناس ببعضهم البعض بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيراً إلى أنه في ظل هذا التغير السريع، نحتاج إلى نقاشات ديناميكية ومسؤولة لرسم ملامح المستقبل الإعلامي، معرباً عن أمله أن يكون المؤتمر منطلقًا لشراكات مثمرة، واستراتيجيات قابلة للتطبيق، وأفكار خلاقة تُسهم في إعادة صياغة المشهد الإعلامي لسنوات قادمة.
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 30 متحدثاً وخبيراً في جلسات رئيسية ونقاشات تناولت أحدث الاتجاهات والتحديات التي تواجه الإعلام والاتصال في العصر الحديث.
ومن أبرز فعاليات المؤتمر، الكلمة الرئيسية التي ألقتها الدكتورة نشوى الرويني، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بيراميديا، سلّطت خلالها الضوء على التحولات الرقمية، وريادة الأعمال الإعلامية، وتأثير الذكاء الاصطناعي المتزايد في صناعة المحتوى والعمل الصحفي، مؤكدة أهمية الأخلاقيات والتفكير الاستراتيجي في عصر الإعلام الجديد.
شارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الإعلامي، وشهد توقيع مذكرتي تفاهم الأولى بين جامعة المدينة عجمان ومجموعة بيراميديا، والثانية مع شركة جينيسس كرييشن، لتعزيز فرص التدريب العملي والمشاريع الإعلامية المشتركة للطلبة.

الإمارات
عجمان
عبدالله النعيمي
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