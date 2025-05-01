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عبدالله بن زايد ورئيس الإكوادور يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

عبدالله بن زايد ورئيس الإكوادور يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
1 مايو 2025 21:54

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال لقائه اليوم في أبوظبي، فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.

ورحب سموه بفخامة دانيال نوبوا، مؤكداً تطلع دولة الإمارات إلى ترسيخ علاقات تعاون متطورة ومزدهرة مع جمهورية الإكوادور، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع دول أميركا اللاتينية الصديقة، واستثمار كافة الفرص المتاحة لدعم التطلعات المشتركة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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وأعرب سموه عن تمنياته لجمهورية الإكوادور وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين في جمهورية الإكوادور ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
دانييل نوبوا
الإكوادور
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