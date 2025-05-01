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علوم الدار

تدشين «قمة أبوظبي للبنية التحتية» في يونيو المقبل

محمد علي الشرفا
2 مايو 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية (ADPIC) استضافة النسخة الافتتاحية من «قمة أبوظبي للبنية التحتية» (ADIS)، والتي ستعقد في مركز أبوظبي للطاقة يومي 17 و 18 يونيو 2025 في العاصمة أبوظبي لتمثل محطة استراتيجية بارزة ضمن جهود الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للبنية التحتية المستدامة والمستقبلية.
تهدف القمة إلى توفير منصة شاملة تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين والمطورين والمقاولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف التوجهات الناشئة، واستعراض الحلول المبتكرة، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير مدن مرنة ومتكاملة، وتعزز جودة الحياة تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تعد قمة أبوظبي للبنية التحتية محطة مهمة في مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز ريادتها في هذا القطاع الحيوي. 
ومن خلال جمع القادة والمبتكرين تحت مظلة واحدة، نسعى إلى توفير منصة تدعم التميز في قطاعيّ الإنشاء والتخطيط الحضري، ليُسهما في الارتقاء بمعايير جودة الحياة على مستوى العالم».
وبدوره، قال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «تمثل قمة أبوظبي للبنية التحتية فرصة استثنائية للتفاعل مع قادة القطاع عالمياً، وتبادل المعارف والخبرات حول أفضل الممارسات».

أبوظبي
الإمارات
البنية التحتية
محمد علي الشرفا
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