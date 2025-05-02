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فوز 72 متسابقاً في ختام الدورة الـ 16 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2025

فوز 72 متسابقاً في ختام الدورة الـ 16 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2025
2 مايو 2025 11:28

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ 16 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات".

شهدت المسابقة هذا العام منافسة قوية في مختلف المهارات التقنية والمهنية، حيث أظهر 72 متسابقًا تميزًا وكفاءة عالية تُوّجت بحصولهم على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، ما يعكس المستوى المتقدم للمهارات الوطنية.

وأكد المركز في ختام الفعالية فخره وتهنئته لهؤلاء الشباب الملهمين، الذين يمثلون نموذجاً مشرفاً لجيل المستقبل، القادر على الإسهام الفاعل في تقدم الدولة وتحقيق مستهدفات "نحن الإمارات 2031".

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كما تم خلال الحفل الإعلان عن موعد (النسخة الـ 17) من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026، والتي ستُقام في الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل 2026.

وشهدت الفعالية تكريم عدد من الرعاة والشركاء الذين أسهموا في نجاح الحدث، وفي مقدمتهم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (الراعي البلاتيني)، وشركة "إيدج"    (الراعي الفضي)، إلى جانب من رعاة المهارات والعارضين والشريك الإعلامي.

وتواصل المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات دورها كمبادرة استراتيجية تهدف إلى إعداد كوادر وطنية تتمتع بالمهارات التخصصية المطلوبة في سوق العمل، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بين الشباب الإماراتي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ومسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
الإمارات
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