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اختتام فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري

اختتام فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري
2 مايو 2025 11:43

اختتمت أمس فعاليات النسخة الثالثة من معرض عجمان للاستثمار العقاري بنجاح، والذي نظمته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. حضر اليوم الختامي، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، فيما شهد المعرض مشاركة واسعة من الشركات العقارية والمستثمرين المحليين بالإمارة.

كما شهد المعرض، الذي استمر ثلاثة أيام، إقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري، حيث تم استعراض أحدث المشاريع العقارية والمبادرات الاستثمارية التي تعكس تطور البيئة العقارية في إمارة عجمان وتنوع الفرص المتاحة فيها.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال جولته في المعرض، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز مكانة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار العقاري، مشيداً بدور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة. وكرم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، الفائزين بجوائز الدورة الخامسة من مشروع التصنيف العقاري الذي أقيم على هامش فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري، وأكد أن إمارة عجمان ماضية في مسيرتها التنموية الرائدة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الرامية إلى الارتقاء بأداء القطاع العقاري، ومواصلة مسيرة التميز الشاملة التي أثمرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع وساهمت بشكل مباشر في تعزيز مكانة عجمان باعتبارها مدينة عصرية ووجهة مثالية للأعمال والاستثمار.

شارك في المعرض عدد من الشركات العقارية الكبرى والمطورين، الذين قدموا عروضاً حصرية ومزايا تنافسية للمستثمرين، بالإضافة إلى جلسات حوارية وورش عمل ناقشت مستجدات السوق العقاري وأفضل الممارسات في مجال التطوير العقاري المستدام. ويأتي هذا المعرض ضمن استراتيجية إمارة عجمان الرامية إلى تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

المصدر: وام
معرض عجمان
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