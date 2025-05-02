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علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة غدا

أبوظبي
2 مايو 2025 17:33

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً.
وأوضح المركز، في بيانه اليوم، أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والمد الثاني عند الساعة 04:44، والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 22:06.
 في بحرعمان، يكون الموج خفيفا أيضا. 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة    الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي  42 26 50 15
دبي 40 28 45 20
الشارقة 42 25 45 20
عجمان 43 23 45 15
أم القيوين 43 23 50 15
رأس الخيمة 44 22 50 15
الفجيرة 36 28 90 20
العـين 44 26 35 10
ليوا 44 23 70 10
الرويس 42 23 65 25
السلع 43 24 70 20
دلـمـا 36 27 85 20
طنب الكبرى / الصغرى 36 22 50 25
أبو موسى 36 23 55 25.

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المصدر: وام
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