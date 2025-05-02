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وفد «الوطنية لحقوق الإنسان» يزور «شرطة الشارقة»

استقبال الوفد الزائر (من المصدر)
3 مايو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وفداً من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، يرافقه كل من الدكتور أحمد المنصوري، والدكتور زايد الشامسي، والدكتور عبدالعزيز النومان، أعضاء مجلس أمناء الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، بالإضافة إلى عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، وعبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وفاطمة الحوسني، رئيسة قسم التوعية والتثقيف، وكليثم الكعبي، من المركز الإعلامي، وذلك خلال زيارة تعريفية تهدف إلى تفعيل مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.
وخلال اللقاء، قدّم وفد الهيئة شرحاً حول مهامها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدين أهمية التنسيق مع الجهات الشرطية والأمنية لترسيخ مبادئ العدالة والحقوق الأساسية.

الإمارات
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عبدالله مبارك بن عامر
مقصود كروز
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