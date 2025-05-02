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«شرطة دبي»: خدمات مميزة مستدامة للجمهور

جانب من الاجتماع
3 مايو 2025 01:02

دبي (الاتحاد)

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ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الاجتماع الأول لمجلس القيادات العليا في نادي الضباط، بحضور مساعدي القائد العام وكبار الضباط، والمعنيين.
وفي بداية الاجتماع، استعرضوا قرارات الاجتماع السابق وما نُفذ منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية، وآخر المستجدات الإدارية.
بعدها استمع اللواء المنصوري وأعضاء مجلس القيادات العليا، إلى شرح حول تقرير نتائج الالتزام والإشراف على تنفيذ دليل سياسات وإجراءات المتعاملين والشكاوى، وتقرير نتائج نسبة الالتزام بتنفيذ دليل الشكاوى والبلاغات الجنائية، ونتائج فحوص التوظيف، وتقرير نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعام 2024، إضافة إلى استعراض استراتيجية التحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء خبير خليل المنصوري ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة بهدف توفير خدمات مميزة مستدامة للجمهور، والنظر في مختلف الملاحظات، وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الأنظمة واللوائح، حفاظاً على حقوق أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، أسهم في تحقيق الأهداف المختلفة، وتعزيز الأمن والأمان، وإسعاد أفراد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
خليل إبراهيم المنصوري
مجلس القيادات العليا
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