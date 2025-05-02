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علوم الدار

قائد عام «شرطة أبوظبي» يزور ميدان اختبارات اللياقة البدنية

أحمد المهيري يطلع على مبادرات مركز التربية الرياضية الشرطية (من المصدر)
3 مايو 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي ميدان اختبارات اللياقة البدنية في أبوظبي، واطلع على المبادرات لمركز التربية الرياضية الشرطية والتي ينفذها وفقاً لمنهجية متطورة بهدف رفع كفاءة المنتسبين بما ينعكس ايجابياً على طبيعة العمل الشرطي والأمني.
وحث معاليه منتسبي الشرطة على الاستمرار في ممارسة الرياضة، موضحاً أنها أسلوب حياة في الانضباط والإصرار وتقوية الإرادة، ومؤكداً بأن منتسبي الشرطة يعتبرون قدوة إيجابية في أدائهم لمهام العمل بكل دقة واحترافية.
وتستهدف المبادرات تعزيز الجاهزية البدنية الدائمة لمنتسبي الشرطة على مدار الساعة وتمكينهم من ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ومن أبرزها مبادرة «جاهز 24/7» و«اللياقة أسلوب حياة» وبرنامج الفحص الدوري لللياقة البدنية، وإجراء اختبارات دورية لتقييم مستوى اللياقة البدنية لمنتسبي الشرطة وتصنيف المنتسبين وفق مستويات اللياقة وإعداد خطط تطويرية مخصصة لكل فئة.

مركز التربية الرياضية
شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
اختبارات اللياقة البدنية
اللياقة البدنية
أحمد المهيري
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