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ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال مايو

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال مايو
3 مايو 2025 01:05

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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كشف تقرير السمات المناخية لشهر مايو عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مستوى الدولة، وتقع الدولة خلال الشهر الجاري، تحت تأثير المنخفضات الجوية، إضافة إلى تراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري.
وتفصيلاً، «يعتبر مايو أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف»، فيه يستمر تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وهذا يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة.
ويضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق، مع فرصة سقوط الأمطار.
وتقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً، خلال هذا الشهر، بالمقارنة بشهر أبريل، خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، خاصة خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.
ورصد التقرير الإحصائيات المناخية، من واقع السجلات التاريخية، والتي تشمل درجات الحرارة، والرياح والأمطار والرطوبة، خلال هذا الشهر، والتي يلاحظ منها أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 30.6 و33.6°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 37.3 و40.9 °م.. متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 24.3 و26.8 °م.. أعلى درجة حرارة بلغت 50.2 °م على أم الزمول ومطار الفجيرة سنة 2009، وأقل درجة حرارة سجلت على جبل جيس سنة 2005 والتي بلغت 9.0 °م. وبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/ ساعة، وكانت أعلى سرعة رياح 117.2 (كم/ س) في جبل مبرح سنة 2010.
وفيما يتعلق بالرطوبة، يشير المركز إلى أن متوسط الرطوبة النسبية، خلال هذا الشهر 39%، أما متوسط الرطوبة النسبية العظمى فيتراوح ما بين 54% إلى 82%. ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى، فيتراوح ما بين 14% إلى 24%
ويرصد تقرير المركز، الضباب وهطول الأمطار، ويوضح، أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 10 أيام، و4 أيام ضباب خفيف.. أما عن الأمطار، فإن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر بلغت 134.4 ملم على الفلي في سنة 1981.

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